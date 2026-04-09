TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Lukratives TAG Immobilien-Investment?
|
09.04.2026 10:03:27
MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die TAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,51 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,686 TAG Immobilien-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,68 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 127,51 EUR wert. Mit einer Performance von +27,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
TAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,62 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien
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