TAG Immobilien Aktie

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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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TAG Immobilien-Anlage 20.08.2026 10:03:27

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen TAG Immobilien-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades TAG Immobilien-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27,71 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,095 TAG Immobilien-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 463,81 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 19.08.2026 auf 12,85 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 53,62 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete TAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TAG Immobilien

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