TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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Lohnende TAG Immobilien-Investition? 11.06.2026 10:03:36

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in TAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades TAG Immobilien-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die TAG Immobilien-Anteile bei 14,93 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,698 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.06.2026 auf 12,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,54 EUR wert. Mit einer Performance von -13,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von TAG Immobilien betrug jüngst 2,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TAG Immobilien

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