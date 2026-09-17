MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit TAG Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 401,650 TAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 570,78 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 16.09.2026 auf 11,38 EUR belief. Damit wäre die Investition 54,29 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at