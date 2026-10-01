MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TAG Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,64 EUR. Bei einem TAG Immobilien-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,306 TAG Immobilien-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 756,83 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 30.09.2026 auf 11,08 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 24,32 Prozent verkleinert.

Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at