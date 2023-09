MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Talanx eingefahren

Am 15.09.2020 wurde das Talanx-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Talanx-Aktie betrug an diesem Tag 31,80 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 31,447 Talanx-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 001,57 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 14.09.2023 auf 63,65 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +100,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Talanx belief sich zuletzt auf 16,34 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 fand der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Talanx-Aktie lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at