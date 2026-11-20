Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Profitable Talanx-Investition?
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20.11.2026 10:03:33
MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Talanx-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 29,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 337,154 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 131,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44 200,94 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 342,01 Prozent.
Talanx war somit zuletzt am Markt 34,22 Mrd. Euro wert. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Talanx-Papier bei 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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