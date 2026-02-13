Talanx Aktie

Talanx-Investition im Blick 13.02.2026 10:03:58

MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Talanx eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Talanx-Papier letztlich bei 24,05 EUR. Bei einem Talanx-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,580 Talanx-Aktien. Die gehaltenen Talanx-Papiere wären am 12.02.2026 4 324,32 EUR wert, da der Schlussstand 104,00 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 4 324,32 EUR entspricht einer Performance von +332,43 Prozent.

Alle Talanx-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,23 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 wurden Talanx-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Talanx-Papiers lag damals bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

