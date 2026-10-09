MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Talanx-Aktien gewesen.

Am 09.10.2023 wurden Talanx-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 60,65 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 164,880 Talanx-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 571,31 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 08.10.2026 auf 118,70 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 95,71 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 30,86 Mrd. Euro. Talanx-Anteile wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19,05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at