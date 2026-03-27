Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Profitable Talanx-Investition?
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27.03.2026 10:05:09
MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingefahren
Die Talanx-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Talanx-Aktie an diesem Tag bei 42,22 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,685 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 103,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 460,92 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 146,09 Prozent erhöht.
Talanx wurde am Markt mit 26,83 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des Talanx-Anteils fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Ein Talanx-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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