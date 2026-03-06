MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 35,72 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,996 Talanx-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.03.2026 auf 104,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 919,93 EUR wert. Mit einer Performance von +191,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Talanx markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,34 Mrd. Euro. Das Talanx-IPO fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Papiers auf 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at