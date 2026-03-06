Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Talanx-Investment im Blick 06.03.2026 10:03:46

MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Talanx eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 35,72 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,996 Talanx-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.03.2026 auf 104,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 919,93 EUR wert. Mit einer Performance von +191,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Talanx markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,34 Mrd. Euro. Das Talanx-IPO fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Papiers auf 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Talanx

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Talanx AG

mehr Analysen
08.12.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 Talanx Halten DZ BANK
13.11.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Talanx AG 103,30 -1,05% Talanx AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen