Talanx Aktie

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WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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Performance im Blick 26.06.2026 10:03:50

MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Talanx-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,52 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 289,687 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 257,24 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 25.06.2026 auf 107,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 212,57 Prozent vermehrt.

Alle Talanx-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,63 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie ging am 02.10.2012 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Anteils auf 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Talanx

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