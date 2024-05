MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Talanx-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Talanx-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,58 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 205,846 Talanx-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 831,21 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 16.05.2024 auf 72,05 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 48,31 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Talanx zuletzt 17,83 Mrd. Euro wert. Die Talanx-Aktie ging am 02.10.2012 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der Talanx-Aktie lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at