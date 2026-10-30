MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Talanx-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Talanx-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 107,60 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 92,937 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Talanx-Aktie auf 127,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 802,97 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 802,97 EUR entspricht einer Performance von +18,03 Prozent.

Der Börsenwert von Talanx belief sich zuletzt auf 32,80 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Talanx-Papiers lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at