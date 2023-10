MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 25,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 39,526 Talanx-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2023 auf 59,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 365,61 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136,56 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 15,67 Mrd. Euro. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Talanx-Anteils lag damals bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

