Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Rentables Talanx-Investment?
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28.08.2026 10:03:39
MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Talanx-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 25,87 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Talanx-Aktie investiert, befänden sich nun 386,623 Talanx-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Talanx-Papiers auf 124,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47 979,90 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +379,80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Talanx belief sich zuletzt auf 32,02 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie ging am 02.10.2012 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die Talanx-Aktie bei 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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