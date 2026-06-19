Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Langfristige Anlage
|
19.06.2026 10:04:24
MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Talanx-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Talanx-Aktie an diesem Tag 53,45 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,709 Talanx-Papiere. Die gehaltenen Talanx-Aktien wären am 18.06.2026 1 968,19 EUR wert, da der Schlussstand 105,20 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96,82 Prozent angewachsen.
Am Markt war Talanx jüngst 27,04 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Zum Börsendebüt des Talanx-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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