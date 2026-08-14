Talanx Aktie

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WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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Rentable Talanx-Anlage? 14.08.2026 10:03:41

MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Talanx-Aktie Investoren gebracht.

Die Talanx-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Talanx-Anteile bei 59,60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,678 Talanx-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 192,11 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 13.08.2026 auf 114,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,11 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 29,49 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Anteils auf 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Talanx

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