MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Talanx-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Talanx-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Talanx-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,784 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Talanx-Papiers auf 113,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 315,42 EUR wert. Mit einer Performance von +215,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,21 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 wurden Talanx-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Talanx-Aktie wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at