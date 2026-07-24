Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Lohnendes Talanx-Investment?
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24.07.2026 10:03:37
MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Talanx-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Talanx-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,784 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Talanx-Papiers auf 113,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 315,42 EUR wert. Mit einer Performance von +215,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,21 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 wurden Talanx-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Talanx-Aktie wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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