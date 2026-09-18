Talanx Aktie

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WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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Rentable Talanx-Investition? 18.09.2026 10:04:01

MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Talanx-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Talanx-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 38,06 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 262,743 Talanx-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Talanx-Papiers auf 123,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 527,59 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 225,28 Prozent angezogen.

Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,84 Mrd. Euro gelistet. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Talanx-Aktie lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Talanx

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