Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Rentable Talanx-Investition?
|
18.09.2026 10:04:01
MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Talanx-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 38,06 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 262,743 Talanx-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Talanx-Papiers auf 123,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 527,59 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 225,28 Prozent angezogen.
Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,84 Mrd. Euro gelistet. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Talanx-Aktie lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Talanx AG
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
14.09.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
11.09.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Talanx AG
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|121,30
|-1,62%