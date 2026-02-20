MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Talanx von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Talanx-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Talanx-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 83,55 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 119,689 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (107,10 EUR), wäre die Investition nun 12 818,67 EUR wert. Damit wäre die Investition um 28,19 Prozent gestiegen.

Alle Talanx-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Den ersten Handelstag begann der Talanx-Anteilsschein bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at