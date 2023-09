MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Talanx abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Talanx-Aktien gewesen.

Die Talanx-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 24,86 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,023 Talanx-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 241,60 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 28.09.2023 auf 60,05 EUR belief. Damit wäre die Investition um 141,60 Prozent gestiegen.

Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,71 Mrd. Euro gelistet. Der Talanx-Börsengang fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Papiers auf 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at