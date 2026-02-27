Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Rentabler Talanx-Einstieg?
|
27.02.2026 10:03:43
MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätte eine Investition in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Talanx-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 45,22 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,211 Talanx-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 237,06 EUR, da sich der Wert einer Talanx-Aktie am 26.02.2026 auf 107,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 137,06 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 27,78 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Anteile an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19,05 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Talanx AG
|
20.02.26
|MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Talanx von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Talanx-Aktie stärker: Zwei polnische Tochter-Firmen übernommen (Dow Jones)
|
16.02.26
|MDAX aktuell: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.02.26
|MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.02.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Talanx steigert Gewinn trotz Kalifornien-Feuer (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Talanx-Aktie verliert dennoch: Deutliche Ergebnissteigerung in 2025 (Dow Jones)