MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätte eine Investition in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Talanx-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Talanx-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 45,22 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,211 Talanx-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 237,06 EUR, da sich der Wert einer Talanx-Aktie am 26.02.2026 auf 107,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 137,06 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 27,78 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Anteile an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19,05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at