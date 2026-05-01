Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Talanx-Investment im Blick
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01.05.2026 10:03:56
MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätte eine Investition in Talanx von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Talanx-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 35,08 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Talanx-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,851 Talanx-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 110,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 316,13 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 216,13 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 28,30 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Talanx-Aktie wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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