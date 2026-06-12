MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätte eine Investition in Talanx von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Talanx-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Talanx-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 111,10 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,900 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2026 gerechnet (101,10 EUR), wäre die Investition nun 91,00 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 91,00 EUR entspricht einer negativen Performance von 9,00 Prozent.

Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 25,62 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Talanx-Papiers fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Talanx-Aktie lag damals bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at