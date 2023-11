MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Talanx-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Talanx-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Talanx-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,42 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,845 Talanx-Aktien. Die gehaltenen Talanx-Papiere wären am 16.11.2023 1 950,96 EUR wert, da der Schlussstand 63,25 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 950,96 EUR entspricht einer Performance von +95,10 Prozent.

Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,36 Mrd. Euro gelistet. Die Talanx-Aktie ging am 02.10.2012 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann der Talanx-Anteilsschein bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at