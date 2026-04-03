MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Talanx-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Talanx-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 36,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 276,243 Talanx-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Talanx-Papiers auf 109,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 303,87 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +203,04 Prozent.

Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 28,33 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Talanx-Aktie fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Das Talanx-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at