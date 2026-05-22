Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Hochrechnung
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22.05.2026 10:04:00
MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Talanx-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 49,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,015 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 219,18 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 21.05.2026 auf 108,80 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 119,18 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 28,22 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Talanx-Aktie lag damals bei 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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