MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 5 Jahren verdient

Am 08.03.2019 wurden Talanx-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 33,74 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 29,638 Talanx-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 07.03.2024 auf 68,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 019,86 EUR wert. Mit einer Performance von +101,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Talanx eine Marktkapitalisierung von 17,38 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie ging am 02.10.2012 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des Talanx-Papiers bei 19,05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at