Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Investmentbeispiel
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10.07.2026 10:04:08
MDAX-Titel Talanx-Aktie: Wäre ein Investment in Talanx vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Vor 1 Jahr wurde das Talanx-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 110,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Talanx-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,058 Talanx-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (109,40 EUR), wäre das Investment nun 990,94 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,91 Prozent eingebüßt.
Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,28 Mrd. Euro gelistet. Die Talanx-Aktie ging am 02.10.2012 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Anteils auf 19,05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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