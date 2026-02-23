thyssenkrupp Aktie
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in thyssenkrupp von vor 10 Jahren gerechnet?
Vor 10 Jahren wurde das thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,23 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das thyssenkrupp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,051 thyssenkrupp-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 008,05 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Papiers am 20.02.2026 auf 11,32 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,81 Prozent zugenommen.
Der thyssenkrupp-Wert an der Börse wurde auf 7,05 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
