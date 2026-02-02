MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Dividende zahlt thyssenkrupp an Aktionäre aus

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Wert thyssenkrupp am 30.01.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,15 EUR vereinbart. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. 93,00 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte die thyssenkrupp-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 11,29 EUR. Der Dividendenabschlag auf das thyssenkrupp-Papier erfolgt am 02.02.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der thyssenkrupp-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,28 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 4,32 Prozent.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der thyssenkrupp-Kurs via XETRA 102,13 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 239,63 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

thyssenkrupp-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,15 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,37 Prozent steigen.

thyssenkrupp-Kerndaten

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens thyssenkrupp steht aktuell bei 7,028 Mrd. EUR. thyssenkrupp verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,63. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von thyssenkrupp auf 32,837 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 0,75 EUR aus.

Redaktion finanzen.at