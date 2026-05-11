MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in thyssenkrupp gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen thyssenkrupp-Anteile an diesem Tag bei 7,87 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,709 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,37 EUR, da sich der Wert einer thyssenkrupp-Aktie am 08.05.2026 auf 10,73 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,37 Prozent gesteigert.

thyssenkrupp wurde am Markt mit 6,68 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at