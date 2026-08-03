MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren thyssenkrupp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem thyssenkrupp-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,36 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,722 thyssenkrupp-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 31.07.2026 189,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,06 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 89,52 Prozent.

Zuletzt ergab sich für thyssenkrupp eine Börsenbewertung in Höhe von 7,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at