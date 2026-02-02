thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Profitables thyssenkrupp-Investment?
|
02.02.2026 10:04:30
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der thyssenkrupp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,61 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 277,183 thyssenkrupp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 11,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 129,39 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 212,94 Prozent vermehrt.
thyssenkrupp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
