WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

Profitables thyssenkrupp-Investment? 02.02.2026 10:04:30

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in thyssenkrupp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der thyssenkrupp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,61 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 277,183 thyssenkrupp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 11,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 129,39 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 212,94 Prozent vermehrt.

thyssenkrupp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: thyssenkrupp AG

29.01.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
thyssenkrupp AG 10,89 -3,24%

thyssenkrupp AG 10,89 -3,24% thyssenkrupp AG

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

