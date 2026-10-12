MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der thyssenkrupp-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die thyssenkrupp-Aktie 9,78 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 102,212 thyssenkrupp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 13,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 399,79 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 39,98 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte thyssenkrupp einen Börsenwert von 8,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at