thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Lukrative thyssenkrupp-Investition?
|
06.07.2026 10:03:54
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem thyssenkrupp-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,54 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 529,887 thyssenkrupp-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.07.2026 auf 12,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 412,19 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,12 Prozent.
thyssenkrupp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,49 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: thyssenkrupp AG
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