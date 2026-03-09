MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren thyssenkrupp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 5,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,532 thyssenkrupp-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 9,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169,75 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,75 Prozent.

Insgesamt war thyssenkrupp zuletzt 5,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at