thyssenkrupp Aktie

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

Frühes Investment 08.12.2025 10:04:39

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in thyssenkrupp-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden thyssenkrupp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das thyssenkrupp-Papier 3,01 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,208 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 313,22 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Papiers am 05.12.2025 auf 9,43 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 313,22 EUR, was einer positiven Performance von 213,22 Prozent entspricht.

Insgesamt war thyssenkrupp zuletzt 5,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: thyssenkrupp AG

03.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
