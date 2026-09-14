MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in thyssenkrupp-Aktien gewesen.

Am 14.09.2025 wurden thyssenkrupp-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,90 EUR. Bei einem thyssenkrupp-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,661 thyssenkrupp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 195,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,41 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 95,11 Prozent.

Der Börsenwert von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 9,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at