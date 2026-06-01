thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|thyssenkrupp-Investition
|
01.06.2026 10:04:06
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die thyssenkrupp-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die thyssenkrupp-Aktie an diesem Tag 4,87 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,545 thyssenkrupp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 241,30 EUR, da sich der Wert einer thyssenkrupp-Aktie am 29.05.2026 auf 11,75 EUR belief. Mit einer Performance von +141,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der thyssenkrupp-Wert an der Börse wurde auf 7,31 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com