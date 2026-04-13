thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Lohnender thyssenkrupp-Einstieg? 13.04.2026 10:03:42

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren thyssenkrupp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 197,221 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 229,05 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Anteils am 10.04.2026 auf 8,54 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: thyssenkrupp AG

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