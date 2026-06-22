thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer thyssenkrupp-Einstieg? 22.06.2026 10:04:20

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das thyssenkrupp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,962 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der thyssenkrupp-Aktie auf 10,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,02 EUR wert. Mit einer Performance von +57,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

thyssenkrupp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

mehr Nachrichten