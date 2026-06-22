thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Lukrativer thyssenkrupp-Einstieg?
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22.06.2026 10:04:20
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen
Das thyssenkrupp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,962 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der thyssenkrupp-Aktie auf 10,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,02 EUR wert. Mit einer Performance von +57,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
thyssenkrupp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: thyssenkrupp AG
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