Rentable thyssenkrupp-Anlage? 26.01.2026 10:04:21

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das thyssenkrupp-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 11,53 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die thyssenkrupp-Aktie investiert, befänden sich nun 8,673 thyssenkrupp-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,09 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Anteils am 23.01.2026 auf 11,31 EUR belief. Damit wäre die Investition um 1,91 Prozent gesunken.

Am Markt war thyssenkrupp jüngst 7,04 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: thyssenkrupp AG

19.01.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp AG 11,18 -0,36% thyssenkrupp AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

