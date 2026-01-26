thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Rentable thyssenkrupp-Anlage?
|
26.01.2026 10:04:21
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das thyssenkrupp-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 11,53 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die thyssenkrupp-Aktie investiert, befänden sich nun 8,673 thyssenkrupp-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,09 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Anteils am 23.01.2026 auf 11,31 EUR belief. Damit wäre die Investition um 1,91 Prozent gesunken.
Am Markt war thyssenkrupp jüngst 7,04 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: thyssenkrupp AG
