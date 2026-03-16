thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Profitabler thyssenkrupp-Einstieg?
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16.03.2026 10:04:12
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit thyssenkrupp-Anteilen statt. Der Schlusskurs der thyssenkrupp-Anteile betrug an diesem Tag 8,41 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 118,920 thyssenkrupp-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.03.2026 927,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,80 EUR belief. Mit einer Performance von -7,22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war thyssenkrupp jüngst 4,86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: thyssenkrupp AG
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