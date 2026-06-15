MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren verloren

Die thyssenkrupp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,32 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 750,667 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 561,36 EUR, da sich der Wert einer thyssenkrupp-Aktie am 12.06.2026 auf 11,41 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,39 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete thyssenkrupp eine Marktkapitalisierung von 7,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at