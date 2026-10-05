thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Rentable thyssenkrupp-Investition? 05.10.2026 10:03:43

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden thyssenkrupp-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die thyssenkrupp-Anteile bei 16,22 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,165 thyssenkrupp-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (14,01 EUR), wäre das Investment nun 86,34 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,66 Prozent verringert.

Der Marktwert von thyssenkrupp betrug jüngst 8,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

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