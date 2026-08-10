MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.08.2016 wurde die thyssenkrupp-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,86 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 63,050 thyssenkrupp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 790,97 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Anteils am 07.08.2026 auf 12,55 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 20,90 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 7,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at