Bei einem frühen TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papier statt. Zur Schlussglocke war die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an diesem Tag 66,95 EUR wert. Bei einem TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,494 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,37 EUR, da sich der Wert eines TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Anteils am 26.11.2026 auf 75,90 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +13,37 Prozent.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,70 Mrd. Euro. Das TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papier wurde am 20.10.2025 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papiers auf 60,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at