TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|Langfristige Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
MDAX-Titel TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TKMS thyssenkrupp Marine Systems von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papier statt. Zur Schlussglocke war die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an diesem Tag 66,95 EUR wert. Bei einem TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,494 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,37 EUR, da sich der Wert eines TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Anteils am 26.11.2026 auf 75,90 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +13,37 Prozent.
TKMS thyssenkrupp Marine Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,70 Mrd. Euro. Das TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papier wurde am 20.10.2025 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papiers auf 60,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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