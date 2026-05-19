MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TRATON eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden TRATON-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,62 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die TRATON-Aktie investierten, hätten nun 484,966 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der TRATON-Aktie auf 32,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 635,31 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,35 Prozent angezogen.

Am Markt war TRATON jüngst 16,32 Mrd. Euro wert. Das TRATON-IPO fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des TRATON-Papiers lag damals bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at